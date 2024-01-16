В Приморье в 2023 году заключили более 2 тыс. социальных контрактов

Самым востребованным направлением стала помощь в поиске работы

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Жители Приморского края заключили 2,1 тыс. социальных контрактов в 2023 году. Большинство обратившихся выбрали в качестве помощи поиск работы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Всего в 2023 году в Приморье было заключено 2 166 социальных контрактов, из них 1 280 - с семьями с детьми, в том числе 341 с многодетными. Финансовая помощь в рамках заключенных соглашений превысила 279 миллионов рублей. 1 286 соглашений было заключено на поиск работы, 538 - с целью осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, 244 - на преодоление заявителем трудной жизненной ситуации, 98 - на ведение личного подсобного хозяйства", - отметили специалисты регионального Минсоцтруда.

С 1 января 2024 увеличился размер выплат по двум мероприятиям социального контракта - поиск работы и иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Теперь их размер составляет 20 044 рубля, в 2023 году он равнялся 18 646 рублям.

"Воспользовавшись социальным контрактом, семьи выходят из трудной жизненной ситуации, повышая свой доход и улучшая качество жизни. Таким образом, он является эффективным механизмом помощи нуждающимся", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой.