В Магадане из-за непогоды объявили экстренное предупреждение

Существует вероятность возникновения ЧС межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском МО

ТАСС, 16 января. Специалисты объявили экстренное предупреждение из-за снега с метелью в Магаданской области на 17 января. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"17 января 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах (МО), связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря", - сообщает ведомство.

В Колымском УГМС также уточнили, что 17 января местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северно-Эвенского МО ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с.