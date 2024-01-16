Число вакансий с зарплатами выше 100 тыс. рублей выросло по итогам 2023 года

Согласно результатам исследования сервиса "Работа.ру", их число увеличилось на 32% по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Количество вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей ежегодно растет, в 2023 году их число увеличилось на 32% по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Аналитики сервиса изучили более 130 тыс. вакансий, опубликованных в 2023 году.

"Ежегодно растет количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч: в 2022 году прирост составил 17,3% к 2021-му, в 2023 году - 31,8% к 2022-му. Это один из главных инструментов в привлечении соискателей. Мы ожидаем, что в 2024 году россиян ожидает замедление темпов роста зарплат, уже сейчас работодатели активно развивают нематериальные методы мотивации персонала. Большинство компаний увеличивает зарплаты только для части работников, отдавая предпочтение разовым выплатам премий или вкладывая бюджет в профессиональное развитие сотрудников и повышение квалификации", - цитируют в исследовании заместителя генерального директора сервиса "Работа.ру", операционного директора сервисов "Сберподбор" и "Подработка" Александра Ветеркова.

Согласно результатам исследования, чаще всего зарплату более 100 тыс. рублей работодатели готовы предложить соискателям без опыта (29% вакансий). Отмечается, что на такой результат влияет специфика отрасли - здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы, например, числа заключенных сделок, выполненных поездок или заказов. В большинстве своем такие условия содержатся в массовых профессиях, и благодаря числу подобных предложений сфера выходит на первое место.

На втором месте - отрасль транспорта и логистики (25%), на третьем - сфера строительства и недвижимости (14%). В производственном и агропромышленном комплексе сосредоточено 13% вакансий с возможным окладом выше 100 тыс. рублей, а в области торговли - 11%.

Если говорить о регионах, то первое место по количеству вакансий с окладом выше 100 тыс. рублей занимают Москва и Московская область (42%). На второй строчке Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), и замыкает тройку лидеров Красноярский край (4%). В топ-5 также вошли Краснодарский край (3%) и Республика Татарстан (3%).