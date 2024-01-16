Минкультуры РФ вступило в дело о статусе военного городка в Новосибирске

Ходатайство о привлечении удовлетворил областной суд

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирский областной суд удовлетворил ходатайство о привлечении Министерства культуры РФ в качестве третьей стороны в дело о статусе бывшего военного городка в Новосибирске как объекта культурного наследия. Об этом сообщила ТАСС присутствовавшая на заседании секретарь новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Матросова.

"Да, Минкультуры РФ вступило в дело в качестве заинтересованного лица. Об этом ходатайствовали представители Минобороны", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, исходя из озвученных на суде материалов дела, включение военного городка региональной инспекцией по охране памятников в реестр проходило при согласовании с Минкультуры РФ.

Председатель новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина отметила, что объект имеет мемориальную, архитектурную и историческую ценность, и снятие охранного статуса с архитектурного ансамбля военного городка с высокой вероятностью повлечет за собой утрату зданий.

В марте 2023 года Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ обратилось в суд с требованием признать недействительным постановление о включении в реестр объектов культурного наследия для зданий бывшего военного городка, построенного в начале XX века и сейчас постепенно разрушающегося. Ответчиком по делу выступает администрация губернатора и правительство региона.

Ранее привлеченный Минобороны РФ эксперт Александр Савинич, аккредитованный Минкультуры для проведения историко-культурной экспертизы, сообщил, что внесение военного городка в Новосибирске в реестр объектов культурного наследия в 2005 году было сделано без достаточных правовых и процедурных оснований на это. Он уточнил, что, в частности, для комплекса зданий должен быть оформлен паспорт объекта культурного наследия, куда включаются все основные характеристики. Сторона истца также настаивает на том, что постановление о включении городка в реестр было сделано с нарушением процедур. В частности, в регионе не было законодательного акта, который наделял бы областные власти полномочиями для наделения городка охранным статусом, а также отсутствует разрешение Минкультуры РФ. В свою очередь сторона ответчика в лице представителей областной инспекции по охране памятников настаивает, что в законодательстве в тот период действовали нормы переходного периода, позволяющие принятие такого постановления.

О военном городке

Военный городок № 17, к строительству которого приступили в начале XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признаны памятниками регионального значения. В августе 2021 года в Минобороны РФ сообщили о том, что министр Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора. Однако позднее передача была приостановлена. В начале декабря в управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дело о халатности в отношении региональной инспекции по охране объектов культурного наследия из-за необеспечения сохранности архитектурных памятников на территории городка.