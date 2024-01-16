Пассажиропоток Красноярской железной дороги в 2023 году увеличился на 4%

Поездами воспользовались 7,8 млн пассажиров

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Пассажиропоток Красноярской железной дороги (КрасЖД) увеличился на 4% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 7,8 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2023 году с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 7 млн 837 тыс. пассажиров. Это на 4,1% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

По данным КрасЖД, пригородными поездами воспользовалось 6,1 млн пассажиров, поездами дальнего следования - 1,7 млн.

"В декабре 2023 года со станций Красноярской магистрали было отправлено 541,8 тыс. пассажиров, что превышает результат аналогичного периода 2022 года на 8,5 %", - добавили в компании.

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.