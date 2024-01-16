Росводресурсы заявили об улучшении условий жизни россиян благодаря нацпроекту "Экология"

Также реализация федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" позволила оздоровить гидрографическую сеть страны более чем на 417 км, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. План оздоровления рек и озер перевыполнен к концу 2023 года, нацпроект "Экология" за пять лет улучшил условия жизни 16,8 млн россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

"Последовательная комплексная работа на реках, озерах и водохранилищах к концу 2023 года позволила улучшить экологические условия жизни 16,8 млн россиян. Оздоровление водных объектов и забота об их состоянии - неотъемлемая составляющая национальных целей развития. Именно поэтому результативность в процессах обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни остается в фокусе внимания главы государства и остается приоритетом работы правительства", - заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ведомство участвует в федеральных проектах "Сохранение уникальных водных объектов" и "Оздоровление Волги". В 2019-2023 годах на их выполнение Росводресурсы направили 17,8 млрд рублей. Целевые показатели, закрепленные за агентством по обоим направлениям, достигнуты с превышением плана.

"Благодаря федпроекту "Сохранение уникальных водных объектов" гидрографическую сеть страны удалось оздоровить более чем на 417 км. Мероприятия филиалов "Центррегионводхоза" позволили восстановить свыше 21 тыс. га акваторий водоемов. Сегодня мероприятия проекта охватили больше полусотни регионов России. В ряде регионов за счет средств федерального бюджета восстановлено сразу несколько водоемов и рек", - уточнили в агентстве.

Оздоровление Волги

По результатам мероприятий, которые Росводресурсы финансируют в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", к концу 2023 года в низовьях реки восстановлено свыше 1 тыс. га водных объектов и более 240 км русел. Для улучшения водообмена и наполнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской и Астраханской областях построено и реконструировано 56 водопропускных сооружений. По информации службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, проект помог дополнительно обеспечить водой населенные пункты, где живут более 500 тыс. человек.

"Плановые показатели 2023 года были достигнуты еще осенью. Решением правительства России было оперативно согласовано дополнительное финансирование, которое позволило регионам зайти в новый год с достойными результатами. Мероприятия, запланированные на 2024 год, уже реализуются", - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Итогом работы в Волгоградской области стало увеличение почти в два раза обводнения Волго-Ахтубинской поймы, также более чем на треть повышена водность озерной системы на спаде половодья. Заметных преобразований удалось достичь в том числе благодаря завершению работ по восстановлению ериков Верблюд (Затонский), Гнилой, Сахарный, озер Два Брата, Замора, Чахонное, Бакланы, Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое и Гатка, Самсоновское и Вшивое. Из русел и акваторий убрали донные отложения, наносы, древесный мусор. В целом досрочно удалось завершить расчистку 10 водных объектов. Проекты, рассчитанные на двухлетний период, выполнили за год.