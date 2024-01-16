Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Крещение

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура воздуха превысит многолетние значения на 4 градуса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Погода в Москве на Крещение будет достаточно теплой, вплоть до оттепели. Температура превысит многолетние значения на 4 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневные температуры на Крещение будут достаточно высокие, даже до оттепелей. В Москве в этот день температура будет на 4 градуса выше многолетних значений и составит от минус 4 до 1 градуса тепла", - сказал он.

Синоптик отметил, что в Крещенскую ночь местами ожидается сильный снег, а температура будет находиться на уровне 3-5 градусов ниже нуля, по области до минус 8 градусов.