В Ульяновской области восстановили движение грузовиков и автобусов

Оно было приостановлено из-за непогоды

ТАСС, 16 января. Проезд пассажирских автобусов и грузовиков, ранее приостановленный из-за снега и метели, возобновлен на дорогах в Ульяновской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"Госавтоинспекция Ульяновской области информирует водителей об окончании временного ограничения движения для автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения Ульяновской области", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничения перестали действовать с 07:00 (06:00 по мск) 16 января.

Ранее запрет на движение автобусов и большегрузов вводили на участках автомобильных дорог федерального значения, подъезде к Ульяновску от автодороги М-5 "Урал", Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезде к Самаре, а также на дорогах регионального и межмуниципального значения.

По данным областного главка МЧС, во второй половине дня 16 января и ночью 17 января в Ульяновской области ожидается усиление ветра и метель.