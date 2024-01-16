Опрос показал, сколько россияне готовы доплачивать за умную технику в квартире

Как указано в материалах исследовательского центра A2:Research, 22% респондентов могли бы потратить на это до 50 тыс. рублей, 15% - от 100 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россияне готовы доплатить за квартиру определенную сумму денег, если в ней будут умные устройства, говорится в материалах исследовательского центра A2:Research, имеющихся в распоряжении ТАСС. Большая часть из них готова переплатить до 50 тыс. рублей, но есть и те, кто считает возможным потратить более чем в два раза больше.

Результаты опроса показали популярность подобных девайсов - ими пользуются половина респондентов. Большая часть считает, что те существенно облегчают жизнь в доме, а каждый шестой опрошенный намерен передать умным устройствам рутинные дела и задачи.

Выяснилось, что 40% россиян готовы доплатить за квартиру с устройствами умного дома, 22% из них могут потратить на это до 50 тыс. рублей. Примечательно, что почти одинаковое число россиян готовы дополнительно потратить как от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (14% ответов), так и от 100 тыс. (15%).

Наиболее востребованы у россиян умные колонки (30% ответов). Опрошенные также увлекаются системами домашнего видеонаблюдения (19%) и умными лампочками (14%). Умными пультами интересуются лишь 2%. Более четверти опрошенных полагают, что умные устройства в целом стоят своих денег, но 19% так не считают.

Опрос проводился в декабре 2023 - январе 2024 года, в нем приняли участие 1 200 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.