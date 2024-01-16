Пассажиропоток в аэропорту Благовещенска в 2023 году вырос на 8,5%

Услугами авиаперевозок воспользовались более 900 тыс. человек

ТАСС, 16 января. Пассажиропоток в международном аэропорту города Благовещенск в 2023 году увеличился на 8,5% и превысил 900 тыс. человек, сообщается на сайте правительства Амурской области.

"Пассажиропоток в международном аэропорту Благовещенск им. Н.Н. Муравьева-Амурского по итогам 2023 года превысил 914 тыс. чел. В сравнении с 2022 годом пассажиропоток увеличился на 8,5%. Тогда услугами благовещенского аэропорта воспользовались порядка 843 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всего в аэропорту осуществлялись перевозки по 17 регулярным направлениям. Самым популярным стал рейс между Благовещенском и Москвой, за год им воспользовались более 272 тыс. пассажиров. В тройке лидеров оказались направления в Новосибирск и Красноярск.

В 2023 после долгого перерыва возобновилось регулярное международное сообщение. С 26 августа авиакомпания Uzbekistan Airways начала выполнять перелеты в Ташкент и обратно. Этим рейсом успели воспользоваться более 4 тыс. человек. Кроме того, в прошедшем году аэропорт обслужил более 5 тыс. грузов. Этот показатель оказался на 43% больше, чем в 2022 году.

В областном правительстве отметили, то в 2023 году началось комплексное развитие аэропорта. В мае здесь стартовало строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных воздушных линий. Он будет оснащен четырьмя телескопическими трапами и сможет пропускать не менее тысячи пассажиров в час. Также в аэропорту заработала новая взлетно-посадочная полоса, которая позволила принимать все типы воздушных судов. В этом году запланировано строительство нового и расширение действующего перронов.