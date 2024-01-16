На Камчатке участники СВО начали получать земельные участки

Меру поддержки реализуют в Елизовском районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Первые земельные участки выданы участникам специальной военной операции в Елизовском муниципальном районе Камчатки в рамках меры поддержки военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципального района.

"На сегодняшний день уже предоставлено в собственность три земельных участка. Остальные граждане находятся в процессе получения меры поддержки", - приводятся в сообщении слова главы Елизовского муниципального района Сергея Тюлькина.

Всего в Елизовском районе для выдачи подготовили более 200 участков.

Ранее в краевом заксобрании ТАСС сообщали, что в середине декабря 2022 года в крае был принят законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение земельного участка. В него вошли не только действующие участники специальной военной операции, но и их родители в случае гибели военнослужащего. Правом также смогут воспользоваться супруги военных, не вступившие в повторный брак.