"Фобос": на юге России аномальные морозы сменятся потеплением с дождями и ветром

По данным ведущего специалиста центра погоды Алины Котилевской, ожидается два циклона

ТАСС, 16 января. Аномальные морозы на юге России и Северном Кавказе сменятся потеплением за счет поступления теплого и влажного атлантического воздуха. В южных регионах пройдут дожди и мокрый снег, ожидается ветер и гололедица, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В южные регионы России вновь на этой неделе начнет поступать теплый и влажный атлантический воздух, будет ветрено. Циклонов будет два, и поэтому два периода. В начале недели - с дождями и одной волной тепла, с усилением ветра. В середине недели усилится антициклон, погода успокоится, осадки и ветер прекратятся. Очередная волна тепла со следующим циклоном придет в конце недели, и опять начнется усиление ветра на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей, вновь придут дожди", - сказала она.

В начале недели температура воздуха превысит климатическую норму на 2-4 градуса, в середине недели будет соответствовать норме, в конце недели - выше нормы на 5-6 градусов, уточнила Котилевская.

В Крыму 16 января прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом при ветре до 15-20 м/с, в горах - до 25 м/с. В Севастополе 16 января ожидается дождь при +10 градусах, 17 января - до +6...+8 градусов при ясной погоде. 18 и 19 января - вновь дожди, до +13 градусов.

Аналогичная сложная погода сложится до 18 января и в Краснодарском крае, в районе Анапа - Туапсе ветер в середине недели усилится до 27 м/с. В Краснодаре в 17 и 18 января по ночам ожидаются заморозки до -1...-3 градусов. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться: 17 января - до +2...+4 градусов, 18 января - до +8 градусов, 19 января - до +13 градусов. В Сочи к пятнице воздух прогреется до +13...+15 градусов.

В Ростове-на-Дону оттепель в дневные часы будет сменяться заморозками до -2...-6 градусов по ночам, гололедица на автотрассах создаст проблемы для автомобилистов. 19 января днем в областном центре ожидается до +7 градусов и дождь. В Волгограде на неделе прогнозируют постоянные перепады температур, ледяной дождь, гололедицу и штормовой ветер. В Ставрополе всю неделю по ночам будут держаться заморозки, днем 16 января - до +1...+3 градусов тепла, 19 января - уже до +8 градусов.

О ситуации в горах и на реках

По данным ГУ МЧС регионов, в горах Краснодарского края и Адыгеи, республик Северного Кавказа сохраняется угроза схода лавин. Это не всегда останавливает туристов от рискованного отдыха. В частности, работа канатной дороги "Крокус" на горнолыжном курорта "Роза Хутор" в Сочи приостановили из-за массовых нарушений со стороны отдыхающих - выезда в зоны повешенной лавинной опасности.

В связи с потеплением и таянием снега на реках Волгоградской, Астраханской областей, Адыгеи повышается уровень воды.