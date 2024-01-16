В Киргизии в офисах СМИ проводятся новые обыски

На страницах в соцсетях нескольких интернет-изданий 30 декабря 2023 года обнаружили призывы к массовым беспорядкам

БИШКЕК, 16 января. /ТАСС/. МВД Киргизии проводит обыски в офисах и домах сотрудников еще нескольких СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время оперативные службы МВД проводят ряд оперативно-следственных и разыскных мероприятий по нескольким адресам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на страницах в соцсетях нескольких интернет-изданий 30 декабря 2023 года были обнаружены призывы к массовым беспорядкам.

"По заключению соответствующей экспертизы установлено, что материалы, опубликованные на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live", содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам", - отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 278 (массовые беспорядки) ч. 3 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) Уголовного кодекса Киргизии.

В понедельник в офисе информагентства 24.kg начались обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по ст. 407 (пропаганда войны). Согласно информации в Telegram-канале агентства, дело возбудили из-за публикации, однако из-за какой именно, не уточняется.