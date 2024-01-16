В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю увеличилась вдвое

В регионе диагностировали 41 тыс. случаев болезни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Показатель заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос до 41 тыс., что в два раза больше показателя прошлой недели - тогда зафиксировали 20 144 заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"За неделю с 8 по 14 января 2023 г. зарегистрирована 41 тыс. случаев ОРВИ, что в два раза выше уровня предыдущей недели и на 36,9% выше среднего многолетнего уровня. В структуре заболеваемости 51,9% составляют дети", - говорится в сообщении.

С 1 по 8 января 2024 года было зарегистрировано 20 144 случая ОРВИ, среди заболевших 44,3% составляли дети. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 17,9 тыс. случаев заболевания, что выше уровня прошлой недели на 43%.