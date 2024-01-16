В Австралии судят первого нарушителя закона о запрете нацистского приветствия

Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 месяцев

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Первый человек, обвиненный в нарушении вступившего в силу 8 января федерального закона о запрете нацистского приветствия и символики, предстал перед судом в Австралии. Как сообщает телеканал 9News, жителю Мельбурна грозит тюремное заключение сроком до 12 месяцев.

По данным телеканала, прокуратура штата Виктория настаивает на реальном сроке для 24-летнего Джейкоба Хансена, обвиняемого в умышленной публичной демонстрации нацистского приветствия.

В ходе первых слушаний по делу Хансен попросил об отсрочке дальнейших заседаний, чтобы он мог "обратиться за финансированием юридической помощи и нанять адвоката". Судья удовлетворил его просьбу, назначив следующее слушание на 2 февраля.

В соответствии с требованиями вступившего в силу закона за публичную демонстрацию нацистского приветствия или символики, а также за торговлю предметами, связанными с нацизмом, нарушителям грозит годичное тюремное заключение.