В Москве открылся прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт"

Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в молодежном проекте "Бизнес-уикенд. Старт" открылся в Москве, заявки принимаются от команд и индивидуальных участников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт". Он направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет. <...> Регистрация открыта на странице обучающей программы до 26 января", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от команд из двух-пяти человек. В рамках проекта юных предпринимателей познакомят с основами ведения бизнеса, планирования, управления, маркетинга, финансовой и юридической грамотности, подготовят к публичным выступлениям.

После регистрации кандидаты пройдут онлайн-тестирование, на основании которого будет сформирован рейтинг. Около 700-800 человек с лучшими результатами получат в личном кабинете приглашение на фестиваль "Предпринимай!". С него и начнется почти четырехмесячное обучение. Бизнес-событие состоится 27 января в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке. Там организуют тематический квест и мастер-классы, посвященные запуску собственного дела, генерации идей и формату самозанятости. Своими историями и достижениями поделятся выпускники проекта 2023 года.

"Финальным этапом станет ярмарка-выставка "Предпринимай! Фабрика идей" в мае. На ней начинающие бизнесмены представят образцы своей продукции, продемонстрируют полученные навыки и смогут получить первую прибыль в качестве самозанятых", - отметили в пресс-службе.

По словам Сергуниной, в прошлом году программа объединила больше 2 тыс. человек - 53 команды. Их суммарный оборот за один день финальной выставки-ярмарки составил почти 500 тыс. рублей. За период с мая по сентябрь - свыше 1 млн рублей. "Для подростков это серьезный экономический успех", - подчеркнула заммэра.