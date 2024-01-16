Рейс из Петербурга в Дубай вылетел спустя более чем двое суток задержки

На время ожидания пассажиров разместили в гостинице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Авиарейс Петербург-Дубай авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в 00:30 14 января, отправился по месту назначения 16 января в 08:20, следует из данных сервиса Flightradar. Борт простоял в Петербурге более чем двое суток по техническим причинам.

"Рейс FDB992A Санкт-Петербург - Дубай, воздушное судно А6-FKE, реальное время вылета 08:20, запланированное время прилета 14:06", - говорится в карточке рейса.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса "по техническим причинам". В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выезжал сотрудник прокуратуры. В связи с задержкой рейса более чем на двое суток пассажиры размещались в гостинице.

В пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" подтверждали ТАСС факт задержки рейса по не зависящим от аэропорта причинам. Как сообщалось, представители авиакомпании Flydubai работали с пассажирами и предоставляли им необходимые услуги.