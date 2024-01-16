В Ненецком АО отменили уроки для начальных классов из-за морозов

В регионе зафиксировали -34 градуса

ТАСС, 16 января. Уроки для школьников начальных классов отменили в Ненецком автономном округе из-за сильных морозов, сообщает департамент образования, культуры и спорта региона.

"Сегодня, 16 января, в связи с погодными условиями (-34 градуса, ветер северо-восточный 2 м/с) объявляется актированный день для учеников первой смены школ Нарьян-Мара и поселка Искателей с первого по четвертый класс", - говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС России предупреждает, что 16 января в центральной части НАО ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 10 градусов и более. Норма для этого времени -16,7 градусов .