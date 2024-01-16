В регионах Северного Кавказа прогнозируют сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра

В горных районах республик объявили лавинную опасность

ТАСС, 16 января. Синоптики прогнозируют сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра в регионах Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие дни, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"16 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 16-17 января в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Сильный дождь и мокрый снег прогнозируют в Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня. В горных районах республики ветер может усилиться до 30 м/с. В Карачаево-Черкесии также ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега и ветер до 20 м/с. В Ставропольском крае, в предгорных и горных районах Северного Кавказа ночью и утром ожидается усиление ветра до 22 м/с.