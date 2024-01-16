В пяти муниципалитетах Заполярья школы перешли на дистанционное обучение из-за морозов

Решение приняли для семи учреждений образования

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Дистанционное обучение ввели в семи школах пяти муниципалитетов Печенгского округа Мурманской области из-за сильных морозов. Об этом сообщили в единой окружной дежурно-диспетчерской службе.

По данным синоптиков, утром на севере Мурманской области наблюдается температура воздуха -35...-38 градусов. В Печенгском округе около -30 градусов.

"16 января 2024 года отмена занятий - перевод на дистанционное обучение школ в поселках Никель, Печенга, Раякоски, Лиинахамари, Корзуново в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.

В Никеле на дистант ушли ученики первых-седьмых классов сразу трех школ, в поселке Раякоски - ученики первых-девятых классов школы №11, в Лиинахамари дистанционно занимаются ученики первых-пятых классов школы №23, все классы переведены на дистант в школе №7 Корзуново и школе №5 Печенги.