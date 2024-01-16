Законсервированную часть метро в Красноярске используют для нового метрополитена

Как уточнил губернатор Михаил Котюков, проектировщики уже готовят соответствующую документацию

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Построенные и законсервированные части метро в Красноярске станут частью проекта метротрамвая, хотя ранее этого делать не планировалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Михаил Котюков.

"Построенная в 1990-е годы часть метрополитена в Красноярске законсервирована, но на ее содержание ежегодно выделяются бюджетные деньги. Старые выработки ранее не планировалось использовать в новом проекте строительства метротрамвая. Считаю такой подход неправильным. Зачем строить еще один тоннель сверху, если есть объект, в который уже вложены значительные средства? На еженедельных штабах по метро мы не раз обсуждали, что логично было бы включить существующую ветку в новый проект. После детального изучения всех технических возможностей такое решение принято", - сообщил Котюков, поблагодарив за это вице-премьера России Марата Хуснуллина и Минстрой России.

По словам губернатора, проектировщики готовят "документацию уже с учетом того, чтобы построенный тоннель от Высотной до Копылова стал частью проекта метротрамвая".

По данным штаба строительства метротрамвая в городе, протяженность линии метро увеличится с 10,8 до 11 км, число подземных станций вырастет с четырех до пяти, а число наземных уменьшится с двух до одной.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервированли в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро вместо Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ"). Объем инвестиций в проект составит около 89 млрд рублей. Строительство первой линии метро (метротрамвая) по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.