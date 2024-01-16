Этери Тутберидзе станет ведущей реалити "Большие девочки" на телеканале "Пятница!"

На протяжении трех месяцев участницы, которые из-за лишнего веса испытывают проблемы со здоровьем и социализацией, будут жить в кемпинге и проходить различные испытания

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" покажет премьеру нового социального реалити-шоу "Большие девочки" 9 февраля. Одним из наставников в программе стала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Большие девочки" на телеканале "Пятница!" - премьера от создателей социального реалити "Новые пацанки". 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе", - сообщили в пресс-службе.

На протяжении трех месяцев участницы, которые из-за лишнего веса испытывают проблемы со здоровьем и социализацией, будут жить в кемпинге и проходить различные испытания. Помимо Тутберидзе, их наставниками также выступили тренер женской сборной РФ по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

"Решение об участии в проекте я приняла не сразу, было много размышлений. Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей", - привели в пресс-службе слова Тутберидзе, для которой проект стал первым опытом в качестве телеведущей.