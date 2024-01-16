Граждане РФ вошли в число лидеров по получению ВНЖ в Турции

Наиболее популярным для проживания среди иностранцев городом является Стамбул

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Граждане России и Туркмении вошли в число лидеров среди иностранцев, находящихся в Турции по виду на жительство. Соответствующую статистику обнародовало Миграционное управление при МВД Турции.

По состоянию на 11 января в республике проживает 1,108 млн иностранцев, получивших ВНЖ. Среди них 109,6 тыс. граждан Туркмении, 100,4 тыс. россиян. Также в десятку вошли в порядке убывания граждане Ирака (90 тыс.), Ирана и Сирии (по 79 тыс.), Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Украины.

Наиболее популярным для проживания среди иностранцев городом является Стамбул. Там живет более 556 тыс. граждан других государств. В Анталье эта цифра составляет более 117 тыс., а в Анкаре - 70 тыс.

Краткосрочный вид на жительство в Турции можно получить по различным критериям. Он выдается иностранцу, если у того есть недвижимость, бизнес в стране. Иностранец может получить ВНЖ, если он является сотрудником местной или иностранной компании или организации. Кроме того, существует вариант туристического ВНЖ, если заявитель намерен оставаться на протяжении долгого срока в Турции в целях знакомства с историей, культурой и достопримечательностями страны. При этом властям необходимо предоставить план пребывания в стране.