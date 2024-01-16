В Херсонской области пенсию по российскому стандарту получают более 55 тыс. человек

Как заверили в Социальном фонде России по региону, если после перерасчета новая пенсия оказывается меньше, выплата сохранится на прежнем уровне

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Более 55 тыс. жителей Херсонской области получают пенсию согласно российскому стандарту. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России по региону.

"55 200 жителей региона получают пенсию согласно российскому законодательству. Основная часть - пересмотренные пенсии, но также имеются и новые назначения", - говорится в сообщении.

Прием документов в 14 клиентских службах Социального фонда в Херсонской области ведется с марта 2023 года. Помимо стационарного приема, сотрудники регулярно проводят выездные. "Процесс пересмотра продолжается. До перехода на российскую пенсию жители Херсонской области продолжат получать региональную. Если после перерасчета новая пенсия окажется меньше, выплата сохранится на прежнем уровне", - отметили в фонде.

17 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, он вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии начисляются в заявительном порядке, а необходимые для назначения выплат документы на украинском языке принимают без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.