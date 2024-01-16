Представители СМИ Киргизии назвали обыски в агентстве 24.kg нарушением свободы слова

Они сообщили, что обыск в офисе проводился более 1,5 часа без присутствия адвоката

БИШКЕК, 16 января. /ТАСС/. Представители СМИ и медиаорганизаций Киргизии заявили, что обыск в офисе информагентства 24.kg - это проявление вмешательства в права граждан на свободу слова и доступ к информации.

"Исходя из имеющейся на данный момент информации, мы считаем обыск в офисе 24.kg проявлением непропорционального вмешательства в права не только сотрудников СМИ, но и в целом в права граждан на свободу слова и доступ к информации", - приводит само агентство обращение медиасообщества Киргизии в связи с обыском в офисе 24.kg и допросом его сотрудников 15 января. "Обыск в офисе проводился более 1,5 часа без присутствия адвоката, что порождает вопросы о вероятности превышения полномочий со стороны следственных органов", - говорится в обращении.

Его авторы подчеркнули, что обыски в СМИ должны сопровождаться строгими процессуальными гарантиями и у адвокатов должна быть возможность контроля на предмет обжалования этих мер вмешательства. "Об отсутствии нарушений законодательства Кыргызской Республики [со стороны агентства 24.kg] свидетельствует и тот факт, что редакция не получала каких-либо требований от уполномоченных органов или предупреждений от правоохранительных органов в связи с публикацией каких-либо противоправных материалов", - говорится в тексте.

Утром в понедельник в офисе агентства прошли обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по ст. 407 (пропаганда войны). Согласно информации в Telegram-канале 24.kg, дело возбудили из-за публикации. Из-за какой именно - не уточняется.