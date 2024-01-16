На границе Оренбуржья с Казахстаном ограничили движение транспорта

Решение приняли из-за метели

ТАСС, 16 января. Движение транспорта временно ограничили через автомобильный пункт пропуска на границе Оренбургской области с республикой Казахстан из-за метели. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, подведомственного Минтрансу России.

"В связи с погодными условиями - порывистый ветер, низовая метель - временно закрыто движение транспорта через автомобильный пункт пропуска "Комсомольский" (Оренбургская область, граница с Казахстаном)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас территория пункта пропуска очищена, дорожные службы продолжают расчищать подъездные пути к пункту пропуска.