В РФ чаще всего маткапитал в 2023 году использовали для улучшения жилищных условий

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Средства материнского капитала в 2023 году чаще всего использовали для улучшения жилищных условий, расходовали на ежемесячные выплаты на детей до трех лет и образование. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление использования семьями средств маткапитала. Выплаты получили почти 415 тыс. семей. Третье по популярности направление - образование. В 2023 году на эти цели средства материнского капитала направили 376 тыс. родителей", - приводит его слова организационный комитет по проведению в 2024 году Года семьи.

Там также напомнили, что с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей - на второго. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при появлении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей. "По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учетом этого с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребенка - на 57,4 тыс. рублей", - пояснил Котяков.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.