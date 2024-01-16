Сбер проведет цифровую трансформацию президентской библиотеки с помощью ИИ

В планах также оцифровка архивных материалов по истории Сбербанка и создание тематической цифровой коллекции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сбер займется цифровой трансформацией сервисов библиотечного фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбера.

"Сбер совместно с президентской библиотекой, подведомственной Управлению делами президента Российской Федерации, осуществит цифровую трансформацию сервисов библиотечного фонда с помощью технологий искусственного интеллекта в целях автоматизации каталогизации, описания, оптического распознавания и удобства использования широкой аудиторией", - рассказали в пресс-службе.

В Сбере отметили, что также в планах оцифровка архивных материалов по истории Сбербанка и создание тематической цифровой коллекции. Так, предполагается разработка и внедрение набора цифровых продуктов "Цифровая президентская библиотека", доступного сотрудникам, клиентам банка и широкой аудитории, а также соответствующей системы хранения, управления и доступа пользователей к фонду с использованием новейших цифровых технологий Сбера.

По мнению вице-президента, директора департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максима Еременко, заключенное соглашение о проведении цифровой трансформации поможет президентской библиотеке выйти на новый уровень и стать еще более современной, доступной и удобной для своих читателей. В свою очередь генеральный директор президентской библиотеки Юрий Носов отметил, что сотрудничество со Сбером будет способствовать развитию платформенных решений библиотеки, использованию технологий искусственного интеллекта, облачных технологий, а также разработке инновационных цифровых продуктов и платформ, что позволит повысить качество доступа к электронному фонду, объем которого составляет более миллиона единиц хранения.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Библиотека расположена в историческом здании Святейшего Синода на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.