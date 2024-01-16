В Бенин доставили более 215 тыс. доз вакцины против малярии

Согласно планам, до 200 тыс. детей в возрасте до двух лет получат прививки от малярии

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Бенин получил более 215 тыс. доз вакцины против малярии и в ближайшее время приступает к вакцинации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Бенина Бенжамен Ункпатен.

"Мы получили 215 900 доз вакцины RTS,S от малярии, - приводит его слова агентство AFP. - Малярия является в Бенине главной причиной смертности среди детей в возрасте до 5 лет. Вакцинация населения, в первую очередь детей, начнется в ближайшие несколько месяцев". Согласно планам, до 200 тыс. детей в возрасте до двух лет получат прививки от малярии.

Вакцина передана в рамках проекта при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Бенин стал третьей африканской страной, получившей вакцину от малярии по этой линии, после Камеруна и Сьерра-Леона.

В 2022 году в Африке от малярии умерли 580 тыс. человек, что составляет 95% всех смертей от этой болезни в мире.