Маткапитал на первого ребенка проиндексируют до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля

Родителям, уже получившим выплату на первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Материнский капитал в России с 1 февраля будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и до 833 тыс. рублей - на второго. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Как следует из материалов кабмина, родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.