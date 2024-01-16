В Армении отменили присвоение почетных званий в сфере культуры как советский пережиток

Как заявили депутаты правящей партии "Гражданский договор", действующий порядок присвоения почетных званий "негативно влияет на здоровую конкуренцию"

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Парламент Армении на заседании по предложению правительства принял в первом чтении законопроект, отменяющий присвоение почетных званий артистам, деятелям культуры, образования, журналистики и искусства. Заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против - 31, решение принято", - сообщил спикер парламента Ален Симонян.

Согласно действующему законодательству, определены 17 почетных званий, среди которых звания народного артиста, заслуженного деятеля искусств, заслуженного работника культуры, заслуженного журналиста и другие.

Как заявили депутаты правящей партии "Гражданский договор", действующий порядок присвоения почетных званий остался со времен СССР и "негативно влияет на здоровую конкуренцию".

В случае, если законопроект пройдет во втором чтении и будет подписан президентом, те, кто ранее заслужил титулы, сохранят их.