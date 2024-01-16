Более 280 пассажиров ожидают вылета задержанного на 10 часов рейса Новосибирск - Бангкок

Среди них - 30 детей

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Более 280 пассажиров ожидают вылета рейса "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд, задержанного более чем на 10 часов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более 10 часов. Выполнение рейса ожидают более 280 пассажиров, включая 30 детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 09:15 (05:15 мск). Согласно онлайн-табло Толмачево, вылет назначен на 19:45 (15:45 мск).