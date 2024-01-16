Посольство РФ на Маврикии призвало россиян соблюдать меры предосторожности из-за циклона

В диппредставительстве указали, что, по заявлению маврикийских властей, циклон больше не представляет собой угрозы для островного государства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Посольство РФ на Маврикии призвало российских туристов, отдыхающих на острове, соблюдать меры предосторожности в связи с циклоном "Белал". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства.

"В период между 04:00 и 07:00 по местному времени 16 января циклон "Белал" прошел на максимально близком расстоянии от южной оконечности Маврикия и стал отдаляться от острова. <…> Вместе с тем остается опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также разнообразными последствиями вчерашнего наводнения. Поэтому всем находящимся на острове рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве указали, что, по заявлению маврикийских властей, циклон больше не представляет собой угрозы для островного государства.

Ранее газета Le Mauricien сообщила, что набережная в Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал". Метеорологическая служба Маврикия накануне объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где жертвой стихии стал один человек.

В феврале 2023 года Маврикий сильно пострадал от циклона "Фредди". Кроме того, удар стихии тогда привел к разрушениям в Малави, Мозамбике, а также на острове Мадагаскар.