Более 17 млн человек увидели цитаты Путина на уличных экранах MAER с начала года

Как отмечает генеральный директор и владелец медиахолдинга MAER Константин Майор, умные медиафасады позволяют доносить информацию до каждого, кто проходит или проезжает мимо, и обеспечивают в совокупности более 5 млрд визуальных контактов в месяц

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 17 млн человек в Москве и других городах России увидели высказывания президента РФ Владимира Путина о достижениях страны в 2023 году, размещенные на уличных экранах медиахолдинга MAER в партнерстве с ТАСС, с начала года. Цитаты транслировались в рамках масштабного совместного проекта.

Соглашение о сотрудничестве ТАСС и MAER заключили в октябре 2023 года. Это открыло новые возможности для информирования россиян: фотографии и новости ТАСС о ключевых событиях в стране и мире можно увидеть в режиме реального времени на цифровых фасадах медиахолдинга в Москве. В конце декабря 2023 года цитаты Путина о достижениях России начали транслироваться более чем на 130 крупноформатных цифровых экранах MAER в 110 локациях 12 городов - Москвы, Тюмени, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Новосибирска, Воронежа и Сочи.

Как отмечает генеральный директор и владелец медиахолдинга MAER Константин Майор, президент России в одном из своих выступлений подчеркнул, что главный "золотой запас" страны - это люди. "Мы процитировали его слова на цифровых уличных экранах в Москве, Московской области и еще в десятке городов. Только за первые две недели нового года их прочитали свыше 17 млн человек, и, я уверен, они солидарны с нашим лидером", - сказал Майор.

По его словам, новые медиа могут и должны активно включаться в социально значимые процессы, формировать патриотический настрой в обществе, повышать мотивацию для дальнейшего движения вперед. Майор напомнил и о других словах президента, сказавшего, что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству. "Поводов для гордости за свою страну у нас очень много. Надо рассказывать о них, используя все ресурсы", - считает Майор.

Как отмечает гендиректор холдинга, умные медиафасады MAER позволяют доносить информацию до каждого, кто проходит или проезжает мимо, и обеспечивают в совокупности более 5 млрд визуальных контактов в месяц. При этом большие цифровые поверхности гармонично вписаны в городскую архитектуру и уже стали привычным источником информации.

Ранее во время прямой линии и пресс-конференции Путина 14 декабря 2023 года ТАСС и MAER транслировали его ключевые заявления на уличных экранах в Москве. По данным аналитиков департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, тогда было охвачено 9,8 млн человек - около 44% аудитории, присутствовавшей в этот день в Москве и Подмосковье. Каждый из них увидел цитаты президента на разных экранах и медиафасадах в среднем более 22 раз.