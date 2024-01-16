Проханова оштрафовали за неуказание в публикации статуса иноагента Фонда Карнеги

Штраф составил 4 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы назначил главному редактору газеты "Завтра" Александру Проханову штраф в размере 4 тыс. рублей, признав его виновным в размещении информации о Фонде Карнеги без указания, что организация является иностранным агентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Проханова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ информации об иностранных агентах без указания их статуса) и назначил ему административный штраф в размере 4 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

По ее словам, речь идет о размещении материала в сетевом издании "Завтра.ру" под названием "США и ЕС провоцируют продолжение войны на Украине", в котором содержалась информация о Фонде Карнеги (внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года). Решение суда не обжаловано и не вступило в силу.

Проханов - российский писатель и публицист, главный редактор газеты "Завтра". Автор романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Теплоход "Иосиф Бродский".