В Австрии жениха депортировали во время церемонии росписи

По данным газеты Kurier, ранее 25-летний курд бежал от призыва в Турции

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники австрийского миграционного ведомства пришли на свадьбу в городе Вёзендорф и забрали с собой жениха, ранее бежавшего от призыва в Турции, чтобы депортировать. Об этом пишет газета Kurier.

Инцидент произошел, когда 25-летний курд Хамза из Турции и его невеста Гундула, рожденная в Германии, регистрировали брак. "Сотрудница вышла из комнаты во время церемонии, потому что хотела что-то взять. Затем она вернулась примерно с десятью мужчинами", - рассказывает невеста.

Эти люди оказались сотрудниками Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Они забрали с собой жениха, после чего он был заключен под стражу для дальнейшей депортации. Сначала Хамза заявил сотрудникам, что не может пройти с ними, потому что "он женится", однако они заявили, что не могут ждать. Невеста расплакалась, позже ее пришлось доставить в больницу.

Газета поясняет, что Хамза и Гундула познакомились полтора года назад, а летом прошлого года решили пожениться. Хамза ранее проживал в Турции и уехал от призыва. В марте 2022 года мужчина подал заявку на предоставление убежища в Австрии, но за 10 дней до свадьбы ее отклонили. Брак автоматически дал бы ему вид на жительство и разрешение на работу.