Более 70 тыс. детей родились в Подмосковье в 2023 году

Это на 350 новорожденных больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Свыше 70,5 тыс. детей появились на свет в Московской области в прошлом году. Это на 350 новорожденных больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"По оперативным данным, в прошлом году в Московской области на свет появилось более 70,5 тыс. детей, что на 350 новорожденных больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, родовспомогательные медучреждения оснащены современным оборудованием и укомплектованы квалифицированными специалистами. "Мы создаем для женщин комфортные и безопасные условия, внедряем новые услуги. Налажена маршрутизация, работают школы будущих мам, реализуется индивидуальное сопровождение беременности. Мы принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и других регионов, все роды проводятся бесплатно, по ОМС", - привели ее слова в пресс-службе.

В материале также напомнили, что в регионе создан интернет-портал для будущих родителей "Стань мамой в Подмосковье", где собрана информация о ведении беременности и проведении родов на территории области.