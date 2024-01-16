Песков не комментирует данные соцсетей о состоянии здоровья Набиуллиной

Пресс-секретарь президента пожелал главе ЦБ здоровья, сил и продолжения целеустремленности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместной просьбу журналистов прокомментировать информацию о якобы ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ранее распространившуюся в соцсетях.

"Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-коле, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", - сказал представитель Кремля.

Он добавил: "В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне".