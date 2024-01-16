Володин заявил, что приоритетом Думы должны быть вопросы поддержки бойцов СВО и их семей

Спикер Госдумы подчеркнул, что нужно делать все для того, чтобы солдаты, офицеры, члены их семей "ни в чем не нуждались"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Приоритетом работы Госдумы должны быть вопросы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом на первом пленарном заседании весенней сессии заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят, солдат, офицеров, членов их семей. Мы с вами за прошедшее время приняли 91 закон, который определяет эти вопросы, нам необходимо не останавливаться", - сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что нужно делать все для того, чтобы солдаты, офицеры, члены их семей "ни в чем не нуждались". "Надеюсь на поддержку", - сказал он.