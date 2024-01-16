В Temirov Live сообщили о задержании директора издания

Журналист Болот Темиров рассказал, что всего задержали 10 человек

БИШКЕК, 16 января. /ТАСС/. Журналист киргизского Temirov Live Болот Темиров сообщил о задержании директора этого издания и портала "Айт Айт Десе", своей жены Махабат Тажибек кызы и еще девяти нынешних и бывших сотрудников двух команд.

"На данный момент известно об обысках и задержаниях троих членов нашей команды Temirov Live и "Айт Айт Десе" Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков и Сапар Акунбеков", - написал он в соцсети X.

"В общем 10 человек [задержали]", - сообщил Темиров.

Темиров добавил, что к директору изданий не пускают адвоката. Также адвоката не пускают в офис Temirov Live. Махабат Тажибек кызы является директором Temirov Live и "Айт Айт Десе".

Ранее в пресс-службе киргизского МВД сообщили, что в офисах и домах сотрудников нескольких киргизских СМИ силовики проводят обыски. В пресс-службе уточнили, что в соцсетях нескольких интернет-изданий 30 декабря прошлого года были обнаружены призывы к массовым беспорядкам. Возбуждено уголовное дело по статье 278 (массовые беспорядки) ч. 3 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) Уголовного кодекса Киргизии.

Утром в понедельник в офисе киргизского информагентства 24.kg начались обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны). Согласно информации в телеграм-канале агентства, дело возбудили из-за некой публикации, однако из-за какой именно, не уточняется. Представители местных СМИ и медиаорганизаций выпустили обращение в связи с обысками в агентстве и заявили, что прошедший обыск - это проявление вмешательства в права граждан на свободу слова и доступ к информации.