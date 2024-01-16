Более трети опрошенных россиян не собираются убирать новогоднюю ель до конца января

Больше половины участников опроса также сказали, что отметили Старый Новый год

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более трети из опрошенных россиян (37%) не собираются убирать новогоднюю ель до конца января, показал проведенный "Почта банком" опрос (есть в распоряжении ТАСС).

Так, 40% опрошенных россиян заявили, что убрали новогоднюю ель и декор дома после празднования Старого Нового года, еще 37% - не планируют этого делать до конца января, 10% - еще не определились с датой, 9% - уберут в конце зимы, а остальные 5% назвали свои даты, среди которых Крещение (19 января) и Китайский Новый год (10 февраля).

При этом больше половины участников опроса (55%) сказали, что также отметили Старый Новый год. Из них 66% потратили на празднование не менее 5 тыс. рублей, еще 25% - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 2% - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, 2% - более 25 тыс. рублей. Еще 5% заявили, что не тратили деньги на праздник.

Вместе с тем подарки на Старый Новый год подарили только 13% из опрошенных россиян. Согласно результатам опроса, среди самых популярных подарков оказались сладости, новогодние сувениры, косметика, парфюм и сертификаты в магазины или салон красоты, деньги и билеты на культурные мероприятия.

Опрос проводился в январе 2024 года среди около 4 тыс. человек в возрасте от 25 до 65 лет из разных регионов страны.