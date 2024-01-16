Суд признал законной приостановку работы клуба "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"

Работу клуба приостановили на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законной приостановку на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований работы клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент ТАСС.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменений, жалобу ответчика - без удовлетворения", - огласил суд решение, которое, таким образом, вступило в силу.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с необходимостью сохранить в тайне личные данные фигурантов дела. Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы.

Ранее Лефортовский суд признал ООО "Арт центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором. Требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.