В Воронеже сообщили, когда восстановят тепловой контур поврежденных после атаки БПЛА домов

Работы планируют провести до конца дня 16 января

ТАСС, 16 января. Работы по восстановлению теплового контура трех многоквартирных домов в Воронеже, поврежденных в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, планируют завершить до конца дня. Об этом сообщил ТАСС представитель штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА, главный специалист отдела развития микрорайона Тенистый управы Советского района Воронежа Олег Ситников.

"Задача - закрыть [в течение дня] тепловой контур и сделать одновременно замеры для того, чтобы сразу можно было сделать стеклопакеты. Порядка 15-17 человек работают для оценки и уборки", - сказал собеседник агентства, отметив, что 17 января в регионе похолодает до -22 градусов.

По словам Ситникова, в Тепличном, где расположены поврежденные дома, проживают около 18,5 тыс. человек. После ЧП в штаб звонят местные жители, представители организаций и предлагают свою помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 января в результате атаки украинских БПЛА в Воронеже были повреждены около 40 квартир, 10-летняя девочка получила травмы, медицинскую помощь ей оказали на месте. "По стеклам она бежала, ножку поранила. Но уже ей все обработали", - рассказала корреспонденту ТАСС мать девочки. В их квартире повреждены две комнаты и кухня, выбито окно и сломана мебель.