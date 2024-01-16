Лавров перед началом переговоров подарил букет цветов главе МИД КНДР

Цой Сон Хи находится с официальным визитом в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет цветов перед началом переговоров в Москве. Видео встречи министров в Доме приемов МИД размещено в Telegram-канале российского дипведомства.

На видеозаписи Лавров и Цой Сон Хи обмениваются рукопожатием, после чего российский министр вручает своей визави букет из желтых, розовых и малиновых роз, добавив: "Добро пожаловать".

Глава МИД КНДР находится с официальным визитом в Москве. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позднее во вторник главы МИД проинформируют Владимира Путина об итогах переговоров.