В прибрежных населенных пунктах Заполярья ввели запрет на выход судов в море из-за морозов

В регионе в местах традиционного выхода рыбаков на маломерных судах организуют патрулирование

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Маломерные суда не смогут выйти в акваторию Баренцева моря до 23:00 21 января. Такое ограничение ввели в населенных пунктах Печенга и Лиинахамари в Печенгском муниципальном округе Мурманской области из-за сильных морозов, говорится в постановлении окружной администрации, опубликованном на официальном сайте.

"Установить на территории Печенги и Лиинахамари Печенгского муниципального округа с 14:00 16 января до 23:00 21 января режим функционирования "Повышенная готовность". Ограничить выход маломерных судов в акваторию в связи с неблагоприятными погодными условиями и опасными явлениями при выходе в акваторию Баренцева моря", - говорится в документе.

В местах традиционного выхода рыбаков на маломерных судах в Печенгском округе организуют патрулирование. Однако ограничения не коснутся передвижения судов по внутренним морским водам: от губы Печенга до пересечения линии мыс Крикун и мыс Ристиниеми полуострова Немецкий, губы Малой Волоковой до пересечения линии мыс Крикун и мыс Волоковой.

По данным синоптиков, утром на севере Мурманской области наблюдалась температура воздуха от -35 до -38 градусов. В Печенгском округе - около -30 градусов.