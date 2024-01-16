ЕСПЧ обязал Вильнюс выплатить компенсацию экс-заключенному тюрьмы ЦРУ в Литве

Компенсация гражданину Саудовской Аравии Мустафе аль-Хаусауи составляет €100 тыс.

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Литву выплатить компенсацию бывшему заключенному тюрьмы ЦРУ, которая находилась в балтийской республике. Об этом со ссылкой на ЕСПЧ сообщило агентство BNS.

Суд констатировал, что гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи находился во время пребывания в тюрьме ЦРУ в юрисдикции Литвы, которая ответственна за нарушение его прав в рамках Конвенции о правах человека, отмечает BNS. Установленная судом компенсация составляет €100 тыс.

Это второй проигранный Литвой иск бывших заключенных секретной тюрьмы ЦРУ, учрежденной в рамках расследования терактов сентября 2011 года. В 2021 году ЕСПЧ присудил в пользу палестинца Абу Зубейды компенсацию в размере €100 тыс. и еще €30 тыс. адвокату за судебные издержки.

Вильнюс, несмотря на выводы ЕСПЧ, на официальном уровне не признает, что на ее территории находилась секретная тюрьма ЦРУ.