Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю увеличилась почти на 20%

В регионе зафиксировали 9,7 тыс. случаев болезни

ТАСС, 16 января. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился за неделю во Владимирской области на 18,7%, сообщили во вторник в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"На территории Владимирской области на второй неделе показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 18,7%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, за прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось более 9,7 тыс. человек, во Владимире - 3,8 тыс. человек. "В сравнении с предыдущей неделей зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах", - добавили в пресс-службе.

Для проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области" на прошедшей неделе провели 617 исследований. Выявили 15 случаев гриппа A(H3N2). "Также в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, сезонная коронавирусная инфекция", - пояснили в ведомстве.