В Курской области восстановили более 800 поврежденных из-за обстрелов ВСУ домов

Среди них - 35 многоквартирных

КУРСК, 16 января. /ТАСС/. Более 800 домов, получивших повреждения в результате обстрелов приграничных территорий Вооруженными силами Украины, восстановили в Курской области, сообщил на оперативном совещании правительства региона замгубернатора области Алексей Дедов.

"Всего с начала специальной военной операции 35 многоквартирных, 800 частных домов было повреждено и восстановлено. Осталось восстановить 44 домовладения", - сказал Дедов.

По информации заместителя губернатора Курской области, за неделю в регионе восстановили семь домов.