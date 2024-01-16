На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии об истории космонавтики и первых словарях

Гостям расскажут о космических кораблях "Прогресс", первых словарях в России, ледниковом периоде и гравитации

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии, посвященные истории отечественной космонавтики, ледниковому периоду и первым словарям, пройдут на ВДНХ с 18 по 21 января. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 18 по 21 января на площадках Музейного города ВДНХ пройдут бесплатные образовательные мероприятия лектория ВДНХ и различные тематические экскурсии. Гостям расскажут о космических кораблях "Прогресс", первых словарях в нашей стране, ледниковом периоде и гравитации. Участие по регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, 18 января в 16:00 в Центре "Космонавтика и авиация" проведут экскурсию для маломобильных посетителей, им расскажут об истории отечественной космонавтики. А в 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" состоится экскурсия "Великий и могучий" ко Дню толкового словаря, участники которой узнают о создателях славянского алфавита, распространении письменности на Руси, о том, как писались, а затем и печатались книги, а также о первых словарях, которые появились в нашей стране. В это же время в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Как выжить в ледниковый период", ее проведет российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский.

Кроме того, 20 января в 17:00 и 19:00 в Центре "Космонавтика и авиация" можно будет посетить экскурсии "От старта до посадки" к 46-й годовщине запуска советского космического корабля "Прогресс-1". А 21 января в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет лекция, посвященная гравитации. Ее прочтет Алексей Семихатов - доктор физико-математических наук, лауреат премии Российской академии наук 2022 года, победитель национальной премии "Книга года - 2023".