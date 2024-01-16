"Детское радио" и глава Минцифры исполнили мечту мальчика в рамках "Елки желаний"

По данным пресс-службы "ГПМ Радио", по инициативе Максута Шадаева была организована экскурсия в столичную студию "Детского радио"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Детское радио" (входит в холдинг "Газпром-Медиа" в составе "ГПМ Радио") и глава Минцифры РФ Максут Шадаев исполнили новогоднее желание мальчика из Вологды в рамках Всероссийской акции "Елка желаний".

"По инициативе главы ведомства была организована экскурсия в столичную студию "Детского радио", где Максим смог познакомиться с ведущими и увидеть, как создаются программы единственной в стране радиостанции для детей", - говорится в сообщении пресс-службы "ГПМ Радио".

Как отметил генеральный директор "ГПМ Радио" Вадим Терещук, сейчас более 75% молодых людей еженедельно слушают радио, и эта аудитория показывает рост. "Для нас это - знаковая перспектива дальнейшего развития. Современные дети продвинуты в вопросах цифровых технологий, у них другие установки, ресурсные возможности и восприятие мира. В их взрослом "завтра" актуальной станет не конкретная специальность, а универсальные навыки будущего, среди которых креативность и коммуникативность - на первом месте", - привели его слова в пресс-службе.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами. "Газпром-Медиа" выступает партнером проекта.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.